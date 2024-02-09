Xiaomi 14 Ultra получит четыре задние камеры

На 25 февраля запланирован международный анонс линейки смартфонов Xiaomi 14. Среди них ожидается также модель Xiaomi 14 Ultra.

Сведений об этом устройстве пока немного, но в китайской социальной сети Weibo появилась фотография, которая может показывать именно этот аппарат. Источником информации стал популярным Digital Chat Station, который демонстрирует смартфон наряду с другими флагманскими моделями. Изображение размыто, но можно различить круглый модуль камер, как на прежних моделях Xiaomi Ultra.

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На изображении можно разглядеть четыре кольца камер, что соответствует прежним утечкам информации. Именно столько камер ожидается на Xiaomi 14 Ultra. Основная будет 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной апертурой. Здесь должен применяться современный сенсор Sony LYT-900, как в модели Oppo Find X7 Ultra. Также ожидаются сверхширокоугольная камера, телеобъектив и перископ-телеобъектив.

Среди других характеристик ждут панель AMOLED с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а также процессор Snapdragon 8 Gen 3. Будет установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS. Ёмкость батареи может составить 5300 мАч, мощность проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 50 Вт.