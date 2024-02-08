Xiaomi выпустила монитор A24i с 23,8-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 100 Гц и точной цветопередачей. Модель привлекает внимание элегантным тонким дизайном и ориентирована на офисное использование по доступной цене.

Компания Xiaomi анонсировала новую модель монитора серии Xiaomi Monitor - A24i. Устройство отличается элегантным дизайном с соотношением сторон 16:9 и ориентировано на использование в офисах.



Монитор имеет тонкий корпус толщиной 7,5 мм в верхней части. Основу A24i составляет 23,8-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Отличительные особенности - высокая частота обновления 100 Гц и точная цветопередача. Монитор способен отображать 99% цветового охвата sRGB (16,7 млн оттенков) с среднеквадратичной ошибкой менее 2. Максимальная яркость составляет 250 кд/м2, время отклика - 6 мс. За счет тонких рамок экран занимает 90% лицевой панели.



Для подключения источников видеосигнала A24i оснащен разъемами HDMI и DisplayPort 1.4. В комплект входит регулируемая по наклону подставка, также возможно крепление на кронштейне VESA.



Конкретные дата начала продаж и цена монитора пока не объявлены. Ожидается, что Xiaomi A24i поступит в продажу по доступной стоимости.