Качество картинки на YouTube TV можно сделать ещё выше

В сервисе YouTube TV некоторые каналы могут вести трансляции на разрешениях до 4К, но всегда есть к чему стремиться ещё. Разработчики начинают внедрять поддержку опции 1080p Enhanced на многих каналах.

Качество потоковых трансляций в сервисе зависит от того, что вы смотрите и на чём. Во многих каналах стандартным длительное время было разрешение 1080i. Это не совсем то же самое, что 1080p во многих других сервисах потоковой трансляции. На других каналах было доступно 1080p.

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Теперь каналы получают поддержку 1080p Enhanced. Повышенное качество изображения будет доступно на устройствах с поддержкой 4К. Это максимальное качество видео, которое даётся за пределами 4K Plus. Оно доступно для подписчиков YouTube TV и Primetime Channels.

Данная опция начала появляться у пользователей ещё в 2023 году. Теперь она получает более широкое распространение. В феврале в прошлом году на YouTube TV также был увеличено качество изображения. В обычном варианте YouTube несколько месяцев назад был представлен 1080p Premium с повышенным битрейтом.