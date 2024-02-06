Последняя версия системы iPadOS 17 добралась до 53% планшетов iPad

Компания Apple поделилась последней статистикой по долям распространения своих мобильных операционных систем iOS 17 и iPadOS 17 для смартфонов iPhone и планшетов iPad. Статистика взята на основе анализа использования приложений из магазина App Store.

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Сайт developer.apple.com показывает, что система iOS 17 установлена на 66% активных аппаратов iPhone с доступом в магазин App Store по данным на 4 февраля. Это означает, что две трети айфонов работают на последней версии системы. 23% остаются на iOS 16, а 11% на iOS 15 и ещё более ранних версиях.

Имеется также отдельная статистика по аппаратам iPhone последних четырёх поколений, вплоть до iPhone 12 и линейки iPhone SE. Естественно, на этих устройствах iOS 17 встречается чаще всего, а именно в 76% случаев. 20% этих современных моделей работают на iOS 16, всего 4% на iOS 15 и более старых версиях.

Как видим, планшеты пользователи обновляют не так оперативно, как айфоны. Среди активных iPad только 53% работают на последней версии, 29% на iPadOS 16 и 18% на более старых. Если говорить о наиболее современных моделях iPad последних четырёх лет, из них 61% работают на iPadOS 17, 29% на iPadOS 16 и 9% на более старых версиях. Темпы обновления до iOS 17 уступают прошлогодним для iOS 16, а на планшетах темпы выросли.

Apple уже успела выпустить несколько функциональных обновлений систем iOS 17 и iPadOS 17. В версии 17.3 планшеты и смартфоны получили новые обои, совместимые плейлисты для приложения Apple Music и дополнительные меры безопасности.