В течение недели в Steam будут доступны демоверсии сотен новых игр

Несколько раз в году компания Valve проводит для любителей компьютерных игр мероприятия, на которых становятся доступными демонстрационные версии будущих новинок. Очередной фестиваль Steam Next Fest стартовал на этой неделе.

Получить доступ к будущим играм можно, перейдя на страницу магазина Steam. Здесь доступна сортировка представленных игр, классификация по жанрам и тегам. Если войти в свой аккаунт в Steam, можно будет воспользоваться рекомендациями с учётом интересов каждого геймера.

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Внизу страницы представлены самые популярные игры и игры, которые пользователи чаще всего вносят в список ожидаемых. В течение недели разработчики будут вести прямые трансляции игр и сеансы вопросов и ответов.

В число самых популярных в начале мероприятия попали стратегия в реальном времени Stormgate, Lightyear Frontier, 4X Millennia и симулятор вождения Pacific Drive.

Большинство представленных новинок относятся к категории инди-игр. Впрочем, встречаются и творения крупных издателей.





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Мероприятие продлится до 12 февраля. В этом году подобных фестивалей будет ещё два, следующий состоится в июне.