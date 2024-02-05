Появилось текстовое описание и видео разбора гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro

На прошлой неделе стали известны некоторые особенности устройства смешанной реальности Apple Vision Pro. Например, что здесь используются два разных разъёма Lightning. Ещё больше подобной информации раскрывает видеоролик от iFixit, где показывается внутреннее содержимое устройство и описываются детали.

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Коннекторы Buff Lightning для кабеля аккумулятора отсоединяются довольно просто при помощи инструмента извлечения SIM-карты. Дальше корпус необходимо нагреть тепловой пушкой, устранить несколько винтов, креплений и разъёмов.

В текстовом описании рассказывается о дисплее EyeSight. Речь идёт не об одном видеопотоке, а о целом наборе. Панель OLED показывает изображение нескольких лиц, которые раздельно проходят двояковыпуклый слой и затем через ещё один такой же для расширения изображения. Дальше изображения попадают на вторичную линзу. Они немного отличаются и это создаёт трёхмерный эффект.





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Один видеоролик не смог вместить в себя все секреты Vision Pro и в будущем должны появиться дополнительные с новыми подробностями.