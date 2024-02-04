Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Apple Vision Pro получает специальное приложение YouTube, но не от Google
Разработчик Кристиан Селиг выпустил Juno, собственное специальное приложение YouTube для Apple Vision Pro.

реклама

Ранее этого месяца компания YouTube объявила о своем решении не создавать отдельное приложение YouTube для Apple Vision Pro и ограничить запуск версии iPados на устройствах гарнитуры. Однако, парень по имени Кристиан Селиг решил не оставлять эту нишу пустой и выпустил свою собственную альтернативу под названием Juno для просмотра YouTube. Приложение стоит 4,99 доллара США (примерно 450 рублей) и не имеет внутренних покупок или подписок. Оно стало единственным вариантом для просмотра видео на сайте YouTube в браузере Safari на устройствах VisionOS.

реклама

Juno использует API для интеграции с YouTube и обладает встроенными функциями управления воспроизведением видео, автоматическим определением соотношения сторон, возможностью выбирать качество и настраивать скорость воспроизведения. В рамках использования VisionOS пользователи также могут перемещать видео в любое место, двойным нажатием сжимать его с любой стороны для перехода вперед или назад на 10 секунд, менять размер окна и затемнять фон.

Кристиан Селиг отмечает, что для просмотра видео в Juno не требуется вход в систему и также отсутствуют рекламные блокировщики. Однако, вход в аккаунт YouTube Premium устанавливает режим без рекламы, как и должно быть. Кристиан Селиг уже известен созданием разрабатываемого для iOS приложения Apollo для Reddit, которое получило широкую популярность и множество наград. Juno было разработано всего за неделю, поэтому возможны некоторые ранние ошибки. Кроме того, несколько функций все еще находятся в разработке и скоро станут доступными, такие как управление субтитрами, просмотр комментариев и мультипросмотр для одновременного открытия нескольких видео в разных окнах.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кстати, YouTube не является единственным большим приложением, которое не поддерживается на VisionOS. Netflix и Spotify также заявили, что не планируют создавать специальные приложения, однако, ситуация может измениться, когда количество пользователей VisionOS вырастет. Впрочем, пока можно пользоваться более доступными и совместимыми возможностями виртуальной реальности, предлагаемыми Quest 3 и Quest Pro.

#apple #vision pro #apple vision pro #vision pro ar #vision #vision 16 pro #vision pro vr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тим Кук: высокая цена Vision Pro соответствует его технологическим возможностям и инновациям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
4
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
6
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
5
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
10
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
4
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
2
Российский боец палкой отбился от дрона-камикадзе
+
Владельцы устаревших систем сообщают о неработоспособности стандартных приложений Windows 10
4
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
2
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
+
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
3
Volvo сокращает финансовую поддержку электромобилей Polestar и передает бразды правления Geely
+
Производитель NAND-памяти для SSD YMTC включен в список компаний, угрожающих безопасности США
3
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
+
Ryzen 7 8700G может работать с памятью DDR5-9000
4
Бывалые криптоинвесторы ожидают падение цены Биткоина ниже $20000 после халвинга
3

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
81
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
16
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
28
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
8
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
21
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
37
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
8
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
19
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
8
Сливающиеся галактики помогли объяснить таинственное излучение ранней Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Windmark
04:59
Имбецил , а где твоя хвалёная 4080 и 6800хт ? Пропил ?
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
Windmark
04:59
Отзывы криворучек безмозглых . Таких же как и ты )
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
Windmark
04:57
Даже такому имбецилу как ты должно быть известно , что после замены карты надо чистить кэши шейдеров у игр , иначе будут вылеты . И это касается не только АМД , но и нвидии
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
Yвесёделерчuk
04:50
Если подумать, что РЛС производятся в штучных количествах санкции на DSP микросхемы никогда не работали. Их можно выпаивать из покупаемого в розницу оборудования.
Российская РЛС "Сула" сможет следить за космическими объектами на орбите Земли на высоте до 6000 км
DIP48
04:49
Феликая держава)))
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
Murderer Robber
04:29
сколько людей столько и мнений, победит сильнейший)
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
Murderer Robber
04:29
ирак иран хезбола мезбола, посмотри не шутите с зоханом ахах реально перебить их нахер и всё, мусумальмани конченые хд
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
Murderer Robber
04:27
ахпахах её чё пробовать будут?
Представлена термопаста Extreme Mugurisu CWTP-EG4G с ароматом клубники
REY_B_
03:51
Так они все офисники. Просто самые далёкие времена, когда уверенно средняя и могущая всё 1060 стоила 13 косарей, мы вспоминаем как нечто невероятное
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
dagnoparte
03:46
Быстрей бы, но боюсь говно побурли и перестанет. А если нет, то по протестующим просто отработают бомбардировщики, как это было в 1920х годах с протестами рабочих в сша.
В США назвали причину, по которой Зеленский стремится уволить главкома ВСУ Залужного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем