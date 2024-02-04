Разработчик Кристиан Селиг выпустил Juno, собственное специальное приложение YouTube для Apple Vision Pro.

Ранее этого месяца компания YouTube объявила о своем решении не создавать отдельное приложение YouTube для Apple Vision Pro и ограничить запуск версии iPados на устройствах гарнитуры. Однако, парень по имени Кристиан Селиг решил не оставлять эту нишу пустой и выпустил свою собственную альтернативу под названием Juno для просмотра YouTube. Приложение стоит 4,99 доллара США (примерно 450 рублей) и не имеет внутренних покупок или подписок. Оно стало единственным вариантом для просмотра видео на сайте YouTube в браузере Safari на устройствах VisionOS.

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Juno использует API для интеграции с YouTube и обладает встроенными функциями управления воспроизведением видео, автоматическим определением соотношения сторон, возможностью выбирать качество и настраивать скорость воспроизведения. В рамках использования VisionOS пользователи также могут перемещать видео в любое место, двойным нажатием сжимать его с любой стороны для перехода вперед или назад на 10 секунд, менять размер окна и затемнять фон.

Кристиан Селиг отмечает, что для просмотра видео в Juno не требуется вход в систему и также отсутствуют рекламные блокировщики. Однако, вход в аккаунт YouTube Premium устанавливает режим без рекламы, как и должно быть. Кристиан Селиг уже известен созданием разрабатываемого для iOS приложения Apollo для Reddit, которое получило широкую популярность и множество наград. Juno было разработано всего за неделю, поэтому возможны некоторые ранние ошибки. Кроме того, несколько функций все еще находятся в разработке и скоро станут доступными, такие как управление субтитрами, просмотр комментариев и мультипросмотр для одновременного открытия нескольких видео в разных окнах.

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Кстати, YouTube не является единственным большим приложением, которое не поддерживается на VisionOS. Netflix и Spotify также заявили, что не планируют создавать специальные приложения, однако, ситуация может измениться, когда количество пользователей VisionOS вырастет. Впрочем, пока можно пользоваться более доступными и совместимыми возможностями виртуальной реальности, предлагаемыми Quest 3 и Quest Pro.