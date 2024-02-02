Сервисы Google являются альтернативным источником дохода помимо рекламы

Хотя главным источником дохода YouTube является реклама, зарабатывает сервис также и на подписках. Генеральный директор сервиса утверждает, что сейчас число подписчиков YouTube Premium и YouTube Music добралось до уровня 100 млн человек.

Подписка на YouTube Premium даёт доступ к видеороликам без рекламы за $14 в месяц. Сервис потоковой трансляции YouTube Music может быть составной частью YouTube Premium или приобретаться отдельно.

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Количество пользователей на YouTube составляет примерно 2,5 млрд человек, но лишь небольшая часть приобретает подписку. В компании надеются, что это только начало, и они смогут догнать лидеров рынка потоковой трансляции вроде Spotify и Amazon.

Последний финансовый отчёт Spotify сообщил о наличии 226 млн подписчиков платного сервиса Premium. Amazon не называет количества подписчиков сервиса Prime, но считается, что в конце прошлого года их было 176 млн.

В свою статистику YouTube включает бесплатные пробные версии сервиса Premium продолжительностью в месяц. Неизвестно, сколько из 100 млн подписчиков приходится на них.

Недавно было сказано, что подписки Google, в состав которых входят ещё и YouTube TV и NFL Sunday Ticket, а также облачное хранилище Google One, в прошлом году принесли доход в сумме $15 млрд. Какой именно сервис сколько заработал, не сообщается.

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В последнем квартале года YouTube получил доход в размере $9,2 млрд, что означает рост на 15,5% по сравнению с показателем годичной давности.