Google тратит миллиарды, чтобы расплатиться с людьми, которых попросили уйти

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Google потратила $2,1 миллиарда на выходное пособие и другие расходы, поскольку в прошлом году уволила более 12 000 сотрудников. Компания потратит еще $700 млн на выходное пособие сотрудникам в первом квартале этого года.

Alphabet (материнская компания Google) сообщила, что выручка за весь 2023 год составила $307 млрд, что на 9% больше, чем в 2022 году.

«Мы закончили четвёртый квартал (квартал закончился 31 декабря) с консолидированной выручкой в $86,3 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году как в заявленной, так и в постоянной валюте. Поиск по-прежнему вносил наибольший вклад в рост доходов», — сказала Рут Порат, финансовый директор.

На данный момент квартала, по оценкам компании, расходы, связанные с выходным пособием, составят примерно $700 миллионов в первом квартале, «поскольку мы продолжаем эти усилия».

«Мы продолжим инвестировать в лучшие разработки. Так что это своего рода важный вопрос, если вы начнете с расстановки приоритетов продукта и организационного проектирования, поэтому также примечание о расходах, связанных с выходным пособием, которое помогает проложить путь, поскольку мы продолжаем выполнять ту работу, которую делаем», — сказал Порат аналитикам во время телеконференции о финансовых результатах поздно вечером во вторник.

В рамках сервисов Google выручка составила $76,3 млрд, увеличившись на 12%. Доходы от Google Search и другой рекламы в размере $48 млрд за квартал выросли на 13%, что опять же обусловлено ростом розничной торговли. Доходы от рекламы на YouTube в размере $9,2 млрд выросли на 16% благодаря как прямому отклику, так и рекламе брендов, сообщили в компании.

«Количество подписок стремительно растет благодаря YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One. В-третьих, Cloud, выручка которого в этом квартале превысила $9 миллиардов и наблюдается ускоренный рост благодаря нашему поколению искусственного интеллекта и лидерству в продуктах», — сказал Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google.

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«Мы уже давно являемся лидерами в использовании ИИ для улучшения многих наших продуктов — от поиска до рекламы и большинства наших потребительских и корпоративных продуктов, уже помогая миллиардам людей», — добавил он.