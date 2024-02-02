Xbox Vapor позволяет настраивать джойстики и рукоятки

Компания Microsoft расширила свою линейку игровых контроллеров Xbox Vapor. В её состав теперь входит беспроводной геймпад Xbox Dream Vapor Special Edition в розово-фиолетовой расцветке. Новинка основана на прежде выпущенной модели Stormcloud Vapor с возможностью выбора дизайна. Устройство предлагает выбрать цвет корпуса из шести вариантов. Среди них Fire Vapor красного и оранжевого цветов, синий Stormcloud Vapor и розовый и фиолетовый Cyber Vapor.

Доступна расширенная персонализация этих устройств. Можно выбирать разные кнопки и джойстики, добавляя элементы вроде металлических триггеров, крестовин и ручку из резины. На контроллер можно даже нанести гравировку.

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Новинка получила фиолетовые ручки, розовые кнопки и фиолетовые детали. Имеется специальный фон для моделей Xbox Series X|S.

Длительность работы контроллера достигает 40 часов. Подключать их можно посредством Bluetooth и Xbox Wireless, в том числе к компьютерам, смартфонам и Xbox One.

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Стоимость устройства составляет 70 евро. Поставки запланированы на 6 февраля.