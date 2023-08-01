Сегодня был выпущен новый беспроводной контроллер Storm Cloud Vapor Wireless Grip для Xbox с необычным узором.

Сегодня компания Microsoft представила новый беспроводной контроллер Storm Cloud Vapor Wireless Grip для Xbox, на котором изображен вихревой энергетический узор, "вдохновленный облаками и грозовым небом". Купить его пока что нельзя, но можно оформить предзаказ на 8 августа 2023 года.

Он представляет собой стандартный контроллер Microsoft третьего поколения (модель 1914, выпущенная вместе с серией Xbox X) с разъемом USB-C и специальной кнопкой для разблокировки живых обоев Xbox Live. Также теперь можно легко делать снимки экрана, записи и многое другое, с помощью новой кнопки «Поделиться».

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В отличие от обычных контроллеров, поставляемых с нынешними консолями Xbox, Stormcloud Vapor изготовлен из резины, имеющей синий ромбовидный рисунок и темно-синюю текстуру, которая обеспечивает лучшую эргономику во время интенсивных игр.

Кроме того, устройство оснащено 3,5-мм разъемом для наушников, может проработать более 40 часов автономно, поддерживает настройку при помощи приложения Xbox Accessories, имеет возможность подключения с двумя профилями, а также совместим с широким спектром устройств и платформ. Microsoft утверждают, что можно будет переключаться между следующими устройствами: Xbox Series X, Xbox Series S, Windows PC, Android и iOS.