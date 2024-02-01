Пока расширения есть только в предварительной версии Microsoft Edge на Android

Браузер Microsoft Edge станет очередным на Android с поддержкой расширений. Недавно появилась его предварительная версия, в которой можно скачивать расширения на мобильные устройства.

Внутри браузера есть переключатель флагов. Если активировать данную функциональность, можно будет скачивать расширения для Chrome в браузер, как на персональных компьютерах. Информация об этом была опубликована одним из источников в Twitter.

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Пока эта функциональность предлагается только в версии Canary браузера Microsoft Edge на Android. Эта версия представляет собой испытательный полигон Microsoft, где она тестирует новую функциональность в поисках ошибок. Может пройти какое-то время, прежде чем расширения появятся в финальном варианте браузера на Android. Желающие могут скачать предварительную версию и протестировать работу расширений уже сейчас.

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Браузер Microsoft Edge основан на Chromium, так что не исключено, что расширения на Android в будущем появятся и в Chrome.