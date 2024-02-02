Патентная заявка показала идеи Samsung по поводу будущего складного смартфона

Samsung является лидером небольшого пока рынка складных смартфонов, но конкуренты не собираются уступать без боя. Аппараты Galaxy Z Fold до сих пор были наиболее популярными, но новой модели потребуется предложить нечто новое и интересное. Нынешняя версия Z Fold 5 особых неожиданностей не принесла.

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У Samsung обнаружился патент, который показывает более тонкий складной смартфон без ущерба для удобства работы. Предположительно, южнокорейский производитель собирается сделать более широкое мобильное устройство с увеличенными экранами внутри и снаружи. Это означает, что соотношение сторон экранов изменится, поэтому в развёрнутом виде аппарат больше не будет выглядеть как длинный и узкий планшет.

Ещё Samsung может предложить новый вариант шарнира с несколькими креплениями, чтобы равномернее распределять давление на экран и уменьшать складки на внутреннем экране. Показано и новое расположение камеры с модулями на обратной стороне.

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Окончательный вариант смартфона может иметь отличия, но всё же должен стать тоньше и шире. Также недавно сообщалось, что Samsung может разработать более бюджетный вариант складного смартфона. Целью компании является увеличение доли рынка в Китае. Сейчас Samsung здесь только третья, позади Huawei и Honor.