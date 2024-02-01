Самой популярной соцсетью в США остаётся YouTube

Социальные сети популярны в большинстве стран мира, в том числе и в США. Здесь хватает своих огромных технологических компаний, но быстрее всего растёт приложение TikTok из Китая. Недавно проведённый Pew Research Center опрос показал, что самым популярным сервисом среди взрослых в США остаётся YouTube. Им пользовались 83% опрошенных.

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Pinterest, TikTok и LinkedIn использовал каждый третий опрошенный или меньше. В этом ряду приложение TikTok выделяется.

TikTok от китайской компании ByteDance с 2021 года показал рост аудитории на 12%. На других платформах рост был значительно ниже или вообще отсутствовал. В Twitter количество пользователей в последние годы даже уменьшилось.

TikTok популярен у взрослой аудитории, но ещё популярнее у молодёжи. В сентябре исследование показало, что подростки в среднем пользуются смартфонами на протяжении четырёх часов в сутки. На TikTok приходится большая часть этого времени, на втором месте YouTube. TikTok чаще используют женщины, 40% против 25% мужчин. Также сервис популярен среди латиноамериканцев.

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Если смотреть по возрастам, от 18 до 29 лет TikTok посещают 62% пользователей, тогда как старше 65 лет таких или 10%. YouTube в равной степени используют все возрастные категории.