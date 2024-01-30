Впору американскому видеохостингу-гиганту задуматься что пошло не так?

Дети всего мира делают свой выбор в пользу популярного онлайн-сервиса TikTok, тем самым оставляя за бортом другого крупнейшего производителя видеоконтента – американскую компанию YouTube. Согласно исследованиям профильных компаний, в 2023 году юные зрители перешли на TikTok, в котором согласно средней арифметической константе, оставались на протяжении 112 минут, а вот некогда популярный YouTube позволил привлечь внимание малышей и подростков лишь на 107 минут. Разница в 5 минут пускай вас не смущает, так как общая тенденция для всех очевидна.





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Источник фото: Wave Video







На текущий момент Ютьюб пока что находится на вершине пирамиды потоковых видео, но TikTok для детей стал в приоритете, потому что ребятишки уже на 60% там стали больше проводить своего свободного времени.

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А вот самой популярной программой для обмена мгновенными сообщениями среди подростков по-прежнему является тот самый WhatsApp, который практически не имеет конкурентов среди приложений с сопутствующими функциями, оставляя за бортом и Viber и WeChat.