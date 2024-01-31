Можно сказать, что это дальнейшее развитие TikTok Shop.

Относительно недавно TikTok обзавелся новой функцией, которая открыла пользователям возможность, совершать покупки непосредственно в приложении. Пока что данный функционал недоступен в ряде стран, однако в дальнейшем его поддержка должна распространиться и на них.

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Дальнейшее развитие в этом направлении — внедрение новой функции, которая принесет с собой идентификацию различных объектов, фигурирующих на видео. Как только на экране появится какой-либо товар, зрителям тут же будет предложено найти данный предмет (или похожий) в TikTok Shop.

Когда вышеперечисленные изменения вступят в силу, ссылаться на товары из TikTok Shop (в своих видео) смогут не только утвержденные инфлюенсеры и бренды, а и все остальные пользователи. Процесс распознавания вещей (это может быть косметика, одежда, декор для дома, различная техника и много чего другого) будет осуществляться без участия авторов, на всех опубликованных ими видео. Таким образом тегирование продукции станет абсолютно бессмысленным занятием.

Скорее всего, немаловажную роль в новой функции сыграет искусственный интеллект, чем-то напоминающий Google Lens, который также способен находить схожие товары в интернете.

На текущий момент данная функцию находится на стадии тестирования. Далеко не каждый пользователь может с ней столкнуться. Когда следует ждать ее официальное появление — неизвестно, а все потому, что компания не уверена в позитивной реакции со стороны аудитории, которая может не оценить подобное нововведение. В сети пока нет никаких скриншотов, которые бы показали, как она работает, и насколько навязчиво приложение предлагает покупки. Соответственно, ожидать можно чего угодно, от небольшой кнопки, особо никак не напрягающей, до хорошо заметных указателей, явно указывающих на те или иные элементы в видео.

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TikTok Shop был запущен в начале осени, стремительно завалившись недорогой продукцией, причем зачастую поддельной. Несмотря на эту интересную особенность, данный онлайн-маркетплейс оказался вполне себе прибыльной штукой, во всяком случае в США.