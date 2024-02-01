Пользователи заявляют, что Edge без разрешения переносит открытые вкладки и другую информацию из Chrome

Браузер Microsoft Edge, похоже, импортирует данные из браузера Chrome без согласия конечного пользователя. К ним относятся открытые вкладки в браузере Chrome, а также другие данные.

Microsoft не скрывает своего желания навязать пользователям Windows использование собственного браузера Microsoft Edge. Поэтому технологический гигант старается облегчить пользователям других браузеров переход на Edge, хотя такая практика Microsoft, как правило, переходит границы дозволенного.

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Для этого в настройках браузера Microsoft был добавлен код, который, помимо прочего, помогает перенести закладки и сохраненные пароли одним махом.

Код забирает почти все данные из браузера Google Chrome каждый раз, когда Edge открывается без разрешения. В качестве примера можно привести открытые вкладки в браузере Chrome, а также практически все остальные данные браузера, хранящиеся в Chrome.

Кроме того, Microsoft синхронизирует эту информацию с "облаком". Таким образом, пользователям будет сложно хранить свои данные отдельно в средах Chrome и Edge. Такое разделение может быть желательно для пользователей, которые, например, используют один браузер для работы, а другой - для отдыха.

По имеющимся данным, жалобы поступают уже год, в том числе от пользователей Windows, которые в основном игнорируют браузер Edge. Попытки остановить нежелательный импорт из Chrome, отключив эту функцию, не увенчались успехом.

Кроме того, синхронизация данных Chrome происходила, когда пользователи не давали разрешения и когда эта настройка была отключена.

Количество жалоб на нежелательный импорт данных в Edge резко возросло после выхода последнего обновления Windows KB5034204 от 23 января. Это обновление заставляет импортировать данные, но пока неясно, каким образом.

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Между прочим, Microsoft заявила в мелком шрифте этого последнего обновления, что оно "регулярно импортирует в Edge данные из других браузеров, установленных на устройстве Windows". Сама Microsoft пока никак не отреагировала на непрекращающийся поток жалоб по этой проблеме.