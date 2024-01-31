Ноутбуки MacBook Air выйдут с процессорами Apple M3

Согласно последней информации, компания Apple завершает работу над рядом продуктов, которые могут быть представлены ещё до начала конференции разработчиков WWDC в июне. Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg, сообщив о нескольких новых моделях планшетов iPad и ноутбуков Macbook.

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Было сказано, что скоро на прилавки поступят новые iPad Pro и iPad Air. Также речь идёт о работе над двумя моделями ноутбуков MacBook Air с экранами размером 13 и 15 дюймов на последних процессорах Apple M3. Эти чипы впервые появились в iMac 24 дюйма и MacBook Pro в конце 2023 года.

Согласно слухам, новые iPad Pro получат панели OLED вместо нынешних mini-LED. Это обеспечит более насыщенные цвета, повышенную контрастность, расширенные углы обзора и экономию энергопотребления. Ожидаются четыре модели iPad Pro: J717, J718, J720 и J721. Это версии с Wi-Fi и с сотовой связью с размерами экранов 11 и 13 дюймов.

Среди iPad Air будет модель с экраном 12,9 дюйма, а также 10,9 дюймов, как и в нынешнем поколении планшетов. Здесь будут модели J507, J508, J537 и J538 только с Wi-Fi и с сотовой связью.

Готовятся к релизу новые аксессуары, среди них стилус Apple Pencil третьего поколения и клавиатура Magic Keyboard с рамкой из алюминия. Клавиатура превратит планшет в аналог ноутбука.

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Также скоро в продажу должны поступить очки смешанной реальности Vision Pro, которые будут по карману далеко не всем из-за высокой цены.