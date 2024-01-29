Компания Apple готовится перейти на использование 2-нанометровых гейт-на-пластине (GAA) техпроцессов от TSMC

Компания Apple готовится перейти на использование 2-нанометровых гейт-на-пластине (GAA) техпроцессов от TSMC. Организация расширяет свои производственные мощности для следующего поколения нанометровых областей, что будет возможным благодаря появлению крупных заказов.

По слухам, Apple станет первым клиентом, использующим новую технологию. Ожидается, что в 2025 году Apple обновит свои устройства, такие как iPhone, iPad и Mac, с помощью более совершенных чипов Bionic и M-серии.

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В прошлом году компания уже представила процессоры A17 Pro и M3 на базе ARM, изготовленные по нормам 3-нанометрового процесса TSMC. Apple и NVIDIA являются приоритетными клиентами в очереди на использование 3-нанометрового техпроцесса TSMC.