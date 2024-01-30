Далеко не все стремятся к самым современным технологиям

Недавно появилась (и успела исчезнуть) вакансия в немецких железных дорогах, где был нужен сетевой администратор со знанием операционных систем Windows 3.11 и MS-DOS. Это может быть связано с работой с железнодорожными табло.

Кандидат должен работать с компьютерами с процессорами на частоте 166 МГц и объёмом оперативной памяти 8 МБ. Эти устройства применяются для отображения в реальном времени технической информации поездов для операторов.

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Казалось бы, какой смысл работать с таким старым программным обеспечением? Считается, что за долгие годы подобные системы прошли тщательную проверку как в аппаратном, так и в программном плане. Можно сказать, что не стоит чинить то, что не сломано.

К тому же такие старые системы с меньшей вероятностью привлекут внимание киберпреступников. Поскольку они встречаются очень редко, нет смысла тратить время и усилия на их изучение. Намного выгоднее будет нацелиться на более популярные системы и приложения, которые встречаются на миллионах компьютеров.

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Этот случай является далеко не единственным. Зачастую производители самолётов применяют дискеты для установки сервисных обновлений на них. Только в 2019 году Министерство обороны США перестало использовать компьютеры IBM Series-1 в 1970-х годов в системах ядерного оружия.