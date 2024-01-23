Российские автодилеры теперь предлагают автомобили с полной гарантией и поддержкой от ушедших брендов, таких как Kia, Nissan и Subaru.

В России снова появились в продаже машины, которые были сняты с рынка, когда некоторые бренды ушли из страны. Журналист решил проверить это утверждение, выдав себя за заинтересованного покупателя, и связался с несколькими автосалонами, чтобы узнать, как такое могло произойти и на что обратить внимание при выборе таких машин.

Subaru

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В одном из известных автомобильных центров Subaru, расположенном в Москве, сообщили, что в настоящее время не осуществляют прямые продажи автомобилей. Представитель компании отметил, что японские автомобили продолжают поступать на территорию России, однако, не уточнил, каким именно образом осуществляется ввоз. Также было отмечено, что все автомобили имеют официальную гарантию от производителя на срок до 3-х лет.

Менеджер салона подтвердил, что Subaru, несмотря на отсутствие прямых продаж своих автомобилей через данный автосалон, продолжает свою деятельность на территории России, а это значит, что компания исправно выполняет все гарантийные обязательства и обеспечивает поставку необходимых запчастей, что выгодно отличает автомобили этой марки от машин других производителей, покинувших российский рынок и прекративших свою деятельность в стране, но тем не менее продолжающих продаваться через систему параллельного импорта. В связи с этим, можно сказать, что автомобили Subaru имеют статус “полуофициальных”, то есть ввозимых в страну в рамках серых схем.

Когда журналист посетил автосалон в качестве потенциального покупателя, ему сразу же предложили кроссовер Subaru Forester с двухлитровым двигателем и в базовой комплектации Elegance. Но продавец отметил, что такой мотор доступен только в данной версии и других вариантов оснащения на данный момент нет. Стоимость такого автомобиля составляет 4 750 000 рублей, если оплачивать его наличными, не учитывая дополнительные услуги (например, ковры в салоне, сигнализацию, защиту кузова от коррозии). Примерно за ту же сумму можно купить китайские кроссоверы Geely Monjaro (средней комплектации Flashlip) или Exeed RX.

Менеджер отметил, что все машины из предыдущих “официальных” партий были распроданы очень давно, и единственным вариантом приобрести их является покупка автомобилей, которые использовались для тестовых поездок и имеют очень маленький пробег у дилеров. Например, менеджер готов предложить к продаже кроссоверы Subaru Forester и Subaru XV, которые участвовали в пробных заездах для заинтересованных клиентов.

В другом московском автосалоне предлагается кроссовер Subaru Forester, но только с так называемой двухлетней дилерской гарантией, которая будет действительна при условии обслуживания автомобиля в этом же автосалоне. Кроме того, цены на полноприводные кроссоверы в этой же базовой комплектации значительно выше, нежели в первом автосалоне - свыше 5 миллионов рублей.

Продавец озабоченно говорит о том, что из-за различных ограничений, введенных властями Японии, прямые поставки автомобилей в настоящее время и в будущем стали невозможны. Из-за этого они теперь доставляют машины оттуда по своим собственным каналам, что можно назвать параллельным импортом. То же самое касается и запчастей, которые они также получают по этому же пути. Японские автопроизводители полностью прекратили поставки автомобилей в Россию еще в 2022 году.

Кроме того, с 5 апреля 2022 года власти этой страны запретили экспортировать в Россию товары роскоши, что затронуло и премиальные автомобили. В список запрещенных попали как новые, так и бывшие в употреблении автомобили, стоимость которых превышает ¥6 млн ($40 тыс.). А с 9 августа 2023 года Япония запретила поставку в Россию автомобилей с двигателями объемом больше 1,9 литра. Однако мы продолжаем находить способы, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и доставлять им автомобили и запчасти из Японии.

Honda

Как и в случае с Subaru, история с Honda развивалась схожим образом. Несмотря на неоднократные заявления этой компании о намерении покинуть российский рынок, ее представительство в нашей стране, ООО “Хонда Мотор РУС”, все же не прекратило свое существование полностью.

В стенах одного из крупных автоцентров столицы, без труда удалось отыскать кроссовер Honda CR-V, представленную в базовой комплектации Premium, на которую, как уверял нас сотрудник центра, распространяется официальная гарантия на три года. Менеджер салона также упомянул, что в случае возникновения каких-либо неполадок, автомобиль может быть отремонтирован и в других дилерских центрах Honda, что является основным преимуществом перед гарантией на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта.

“Эти автомобили идеально подходят для отечественных дорог и выпускаются на заводе в Китае, а их поставка осуществляется через промежуточное звено - официальное представительство Honda в России. Эта схема абсолютно прозрачна и вы можете быть уверены в ней. Стоимость Honda CR-V составляет около 6,29 млн рублей. Но у нас есть дополнительные скидки на данную модель”, - заверил продавец.

У российских продавцов можно найти даже те модели автомобилей, которые изначально не были предназначены для продажи в нашей стране. По заверениям сотрудников автосалонов, на такие машины также распространяется заводская гарантия, сроком на три года или сто тысяч километров пробега. Но стоит отметить, что данное условие действует исключительно для автомобилей китайского производства, например, продавец может предложить вам кроссовер ZR-V, являющийся вариантом американского Honda HR-V и сопоставимый по габаритам с Mazda CX-5.

В основе этого переднеприводного кроссовера лежит платформа Honda Civic, оснащённая многорычажной задней подвеской, благодаря которой данный автомобиль представляет собой хорошую альтернативу таким моделям, как Nissan Qashqai и Volkswagen Taos, приобретение которых в настоящее время сопряжено с определенными сложностями.

Nissan

В одном из крупнейших дилерских центров столицы вновь стали доступны для приобретения популярные ранее в России кроссоверы Nissan X-Trail. Как сообщил представитель компании, эти машины были собраны на заводе Nissan в Санкт-Петербурге из оставшихся комплектующих, после чего были выкуплены дилером.

Поэтому на данный автомобиль распространяется стандартная заводская гарантия сроком на два года. Стоит отметить, что подобные машины имеются только у данного продавца, и он предлагает их в качестве отличного варианта для покупки тем, кто предпочитает избегать китайских брендов и не желает связываться с параллельным импортом", - говорит представитель компании.

К примеру, на сегодняшний день у дилера имеются машины с двухлитровым бензиновым мотором и механической трансмиссией. Стоимость такого автомобиля составляет 3,25 млн рублей. Также покупателям предлагается полноприводный вариант Nissan X-Trail с 2,5 литровым двигателем мощностью 171 лошадиная сила и вариатором, который можно приобрести в комплектациях SE Top за 4,26 млн рублей и LE за 4,35 млн рублей соответственно.

Важно отметить, что компания Nissan официально покинула российский рынок в 2022 году и передала свои обязательства по обслуживанию автомобилей АвтоВАЗу. После этого никаких заявлений о возвращении на российский рынок от компании не поступало.

В феврале текущего года АвтоВАЗ получил 99 процентов активов завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге, за символическую сумму в 1 евро. Тем не менее, японская компания сохраняет за собой право на обратный выкуп акций в течение шести лет при одобрении со стороны российского правительства.

Kia

Ситуация с автомобилями Kia аналогична рассмотренным выше примерам. В одном из столичных дилерских центров были обнаружены десятки официальных кроссоверов моделей Seltos и Soul, однако продавец не смог уточнить, были ли они собраны из оставшихся на “Автоторе” запчастей или же являются остатками старых партий. К сожалению, в настоящее время у компании отсутствуют в таком же количестве автомобили других моделей корейского производителя, за исключением Kia Sportage, ввозимых по схеме параллельного импорта.

“Эти автомобили были выпущены на калининградском заводе “Автотор” в последнем производственном цикле. По документам, они сошли с конвейера в 2022 году и обладают пятилетней заводской гарантией”, - объяснил продавец.

Кроссовер Seltos с передним приводом доступен в комплектации Style с двухлитровым двигателем мощностью в 150 лошадиных сил и предлагается к покупке за 2,8 млн рублей. Продавец также готов обсудить возможность предоставления скидки на этот автомобиль. Кроссовер Soul можно приобрести в версии Prestige стоимостью 2,5 млн рублей.

Автомобили Kia производились на заводе “Автотор” в Калининграде, где, в частности, собирались такие модели, как Kia Soul и Kia Seltos. Седан Kia Cerato и модель Kia Rio выпускались на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Деятельность компании в России в 2022 году была приостановлена. Позже на мощностях “Автотора” началась сборка новых китайских автомобилей.

Mazda

В ноябре 2022 года было объявлено о прекращении сотрудничества Mazda с российским предприятием Sollers, однако это не привело к полному прекращению деятельности компании на территории России. Официальное представительство Mazda в России, ответственное за поставки автомобилей и запчастей и гарантийное обслуживание клиентов, не делало никаких заявлений относительно изменений в своей работе.

Более того, автомобили японского бренда продолжают продаваться через отечественные дилерские центры. Продавцы поставляют машины по альтернативным маршрутам и предоставляют на них гарантию. “Мы гарантируем обслуживание на самом высоком уровне в соответствии со стандартами Mazda. Конечно, это не официальная гарантия, но мы даем ее от имени автосалона, и она ничем не отличается. Вам не придется вносить дополнительные платежи, как это иногда бывает в других компаниях. Вы получите полноценную трехлетнюю гарантию”, - уверяет нас продавец.

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Что касается стоимости, то полноприводная модель кроссовера Mazda CX-5 с двухлитровым мотором в дилерском центре обойдется покупателю в 3,84 млн рублей. Менеджер центра предложил подождать неделю, пока не прибудет новая партия автомобилей по более низкой цене - на 200 тысяч рублей меньше. Коллеги менеджера сообщили, что в продаже имеются только модели Mazda CX-5, импортированные по параллельным каналам. Менеджер заверил, что на автомобиль распространяется “фирменная двухлетняя гарантия”. Он не смог подробно описать условия гарантии, пообещав объяснить все детали при заключении сделки. Менеджер посоветовал “совершенно не беспокоиться” об этом вопросе.