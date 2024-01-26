Поставки новых смартфонов в прошлом году уменьшились, а пользователи всё дольше сохраняют свои нынешние мобильные устройства

2023 год был для рынка смартфонов худшим за минувшей десятилетие. Однако даже здесь кое-где наблюдался рост, а именно в сегменте подержанных смартфонов. К сожалению для производителей, средняя продолжительность использования смартфонов выросла более чем до 40 месяцев. Это значит, что люди покупают реже не только новые смартфоны, но и бывшие в употреблении.

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Статистика компании IDC говорит, что поставки новых смартфонов в прошлом году уменьшились на 3,2% до 1,17 млрд экземпляров. Это минимальный показатель за последние 10 лет. Продажи бывших в употреблении и восстановленных смартфонов выросли на 9,5% до 309,4 млн экземпляров.

Прогноз IDC говорит, что поставки использованных смартфонов к 2027 году вырастут до 431,1 млн экземпляров. Совокупный ежегодный темп роста будет равен 8,8%. Увеличение длительности циклов обновления и высокая стоимость мобильных устройств заставляет всё большее число людей отказываться от их покупки и выбирать бывшие в употреблении или восстановленные аппараты.

Казалось бы, рост продаж смартфонов с рук может считаться хорошей новостью. Вот только темпы этого роста оказались меньше, чем предполагалось прежде. Виноваты в этом сокращение складских запасов и уменьшение потребительских расходов. В среднем пользователи держатся за свои смартфоны более 40 месяцев, из-за чего запасы сокращаются.

По итогам прошлого года четверть продаж бывших в употреблении смартфонов пришлась на США и составила 81,1 млн экземпляров. В остальном мире таких смартфонов было продано 227,6 млн. Таким образом, доля США равна 40,4%.

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В апреле прошлого года статистика Counterpoint Research говорила, что на вторичном рынке лидируют аппараты iPhone. В 2022 году объём их продаж увеличился на 16% и доля доросла до уровня 49%. Большинство покупателей восстановленных устройств выбирают премиальные модели.