Ранее, из-за отсутствия медицинского разрешения от FDA, можно было измерять температуру объектов, но не людей.

Google объявил, что его смартфоны Pixel 8 Pro теперь могут измерять температуру тела с помощью приложения Thermometer. Ранее компания заявляла, что из-за отсутствия медицинского разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), устройство можно было использовать только для измерения температуры объектов.

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Новая функция использует передовые алгоритмы в сочетании с данными, полученными от датчиков телефона, для оценки температуры тела человека. Пользователям просто нужно загрузить бесплатное приложение «Термометр» из магазина Google Play и следовать предоставленным инструкциям.

Приложение использует модели машинного обучения, обученные на больших наборах данных, включающих тепловизионные и физиологические измерения, полученные от сотен субъектов. В основе этого инновационного решения лежит сложное аппаратное обеспечение смартфонов Google. В частности, задняя камера играет решающую роль в захвате изображений лица пользователя в высоком разрешении, позволяя приложению обнаруживать незначительные изменения цвета кожи, вызванные тепловыделением. Кроме того, датчики приближения и внешней освещенности помогают обеспечить точные показания, корректируя внешние факторы, которые в противном случае могли бы повлиять на точность измерений.

Google отмечает, что точность измерения температуры тела с помощью приложения Thermometer составляет ±0,2 градуса Цельсия. Однако рекомендуется использовать приложение только в качестве дополнительного средства измерения, а не в качестве замены медицинскому термометру. Чтобы измерить температуру тела с помощью приложения Thermometer, необходимо выполнить следующие действия:





Откройте приложение "Термометр" - Направьте камеру смартфона на лоб человека - Подождите, пока приложение отобразит цифры.





Термометр будет отображать температуру тела в градусах Цельсия или Фаренгейта, также будет отображено, является ли температура нормальной или повышенной.

Интересно, что непростая задача, с которой столкнулись разработчики, заключалась в создании алгоритма, способного точно оценивать температуру тела на основе исключительно термографии лица. Чтобы преодолеть это препятствие, исследователи применили многоэтапный подход, включающий несколько взаимодополняющих методов. Первоначально приложение определяет отдельные участки на лице пользователя, соответствующие областям, которые сильно коррелируют с внутренней температурой тела. Примеры включают внутренний угол глаза, кончик носа и верхнюю область щек. Затем приложение вычисляет среднюю температуру этих участков, принимая во внимание любые локализованные «горячие» или «холодные» точки, которые могут исказить результаты.

После получения необработанных значений приложение применяет собственные математические преобразования, предназначенные для сопоставления температуры поверхности с оценками температуры тела. Важно отметить, что эти расчеты учитывают также возраст, пол, вес и рост, тем самым повышая точность оценок. Наконец, приложение использует методы временной фильтрации для сглаживания кратковременных колебаний измеряемой температуры, обеспечивая стабильные показания, а не кратковременные изменения.

Несмотря на то, что приложение Google Thermometer представляет собой значительный шаг вперед в области неинвазивного мониторинга температуры, пользователям рекомендуется проявлять осторожность при интерпретации результатов, особенно в ситуациях, когда точное измерение температуры имеет первостепенное значение.

Кроме того, возник вопрос по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Учитывая, что программное обеспечение полагается на тесный контакт с лицом пользователя для получения точных показаний, критики утверждают, что конфиденциальная биометрическая информация может быть уязвима для эксплуатации или неправильного использования. Решая эти проблемы, Google утверждает, что все данные, собранные через приложение, строго соответствуют его политике конфиденциальности.

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Google отмечает, что приложение Thermometer не является медицинским устройством и не может использоваться для диагностики или лечения заболеваний.