Утечка данных содержит сведения аккаунтов миллиардов пользователей

В интернете обнаружилась утечка данных, которая содержит данные 26 млрд учётных записей. При таком количестве кажется, что в этой утечке есть логин и пароль на вход хотя бы в один аккаунт каждого пользователя интернета.

Утечку обнаружил специалист по кибербезопасности Боб Дьяченко из SecurityDiscovery.com и специалисты Cybernews.com. Объём данных составляет 12 ТБ, что является невиданным прежде значением.

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Эксперты полагают, что большая часть этой базы содержит ранее уже публиковавшуюся в интернете информацию. Однако, наверняка здесь есть и новые данные. Для сравнения масштаба, программа проверки утечек Cybernews содержит только 15 млрд записей.

С публикацией этой базы безопасность пользователей интернета явно не выросла. В ближайшее время можно ждать роста числа попыток входа в пользовательские аккаунты нежелательных личностей. Может вырасти число атак с подтасовкой учётных данных. Пострадать могут в первую очередь пользователи, которые применяют в разных аккаунтах одинаковые логины или адреса электронной почты и пароли.

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Как обычно, рекомендуется применять на каждом сервисе, где вы зарегистрированы, уникальный и максимально сложный пароль. В первую очередь это относится к сервисам электронной почты, банковским программам и прочим с персональной информацией. Вместо реальной электронной почты можно указывать маски. Также не стоит забывать включать двухфакторную аутентификацию в сервисах, где она поддерживается.