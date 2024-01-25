Microsoft вслед за Apple преодолела отметку капитализации в $3 трлн

Рыночная стоимость компании Microsoft впервые в истории превысила уровень $3 трлн. Она стала второй такой компанией, первой является Apple. Этому поспособствовал рост стоимости акций Microsoft на 1,5% до уровня $403,95. В результате капитализация Microsoft составила $3,004 трлн.

Данное достижение показывает успех компании за последнее десятилетие. Под руководством Сатьи Наделлы она взяла курс на развитие облачных технологий. Наделла стал генеральным директором компании в 2014 году, после чего Microsoft стала развивать инфраструктуру и инструменты для работы вроде Azure, Office 365 и Dynamics 365.

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Также Microsoft действует на рынке искусственного интеллекта, игр и дополненной реальности. Подразделение Microsoft Intelligent Cloud показало рост прибыли более чем на 20% на протяжении нескольких последних кварталов.

Также продвижению Microsoft способствует сотрудничество с компанией OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT. Программа была представлена в ноябре 2022 года. С тех пор стоимость акций Microsoft выросла больше чем на 60%, опередив их по этому показателю Apple.

По итогам первого квартала 2024 финансового года совокупный доход Microsoft составил $56,5 млрд, что означает рост на 13% по сравнению с этим же периодом годом ранее. Чистая прибыль оказалась равна $22,3 млрд, рост на 26%.

Подразделение Xbox показало рост дохода на 9%, контент и сервисы Xbox выросли на 13%. Доход от продажи самих консолей Xbox и аксессуаров снизился на 7%.

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