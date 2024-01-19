Атаки на жизненно важные учреждения означают большую вероятность выплаты выкупа

Последняя статистика от компании Omdia говорит, что медицинские учреждения остаются излюбленными целями киберпреступников. Между январём и сентябрём 2023 года атаки на этот сектор происходили чаще всего, подвергая потенциальной опасности жизни пациентов.





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За указанные 9 месяцев было зафиксировано 241 кибератака на сектор здравоохранения. На правительственные учреждения их было 147, на программное обеспечение, оборудование и ИТ-сервисы 91. Информация взята на основе публично озвученных данных об атаках, поэтому в реальности числа могут быть выше.

Взлом является самым распространённым случаем среди медицинских учреждений. Далее идут цепные атаки, фишинг и приложения-вымогатели. Последние способны вывести из строя жизненно важные сервисы. Опрос 2021 года показал, что почти в трёх четвертях медицинских учреждений пациенты находились в больнице дольше из-за атак вымогателей. По этой же причине возникали ошибки и задержки в получении результатов анализов. В итоге всё это повышает уровень смертности.

По мере совершенствования уровня защиты медицинских учреждений злоумышленники всё чаще стараются украсть конфиденциальную информацию, а не зашифровывать её. Дальше они угрожают опубликовать сведения в даркнете, если не будет выплачен выкуп.

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Всё большее число медицинских устройств вроде кардиомониторов, аппаратов жизнеобеспечения и т.д, подключаются к интернету. К 2026 году таких может быть уже 760 млн. Как и в других устройствах интернета вещей, в них также хватает уязвимостей, что подвергает риску жизни пациентов.