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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили Honda и Acura тоже смогут подключаться напрямую к зарядным станциям Tesla
Ещё бы, ведь в этом направлении их толкает общая с GM платформа.

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Кажущееся странным единодушие конкурирующих автопроизводителей, выражающих готовность присоединиться к использованию зарядного разъёма NACS компании Tesla, легко объяснить прагматичными соображениями. Сеть зарядных станций Tesla Supercharger является самой развитий на территории Северной Америки, именно наличие зарядной инфраструктуры является одним из важных условий, рассматриваемых покупателями электромобилей при выборе модели, поэтому совместимость с NACS в этом отношении даёт примкнувшим к лагерю Tesla автопроизводителям некоторые преимущества.

Издание Autoblog выяснило у представителей Honda Motor, что модели этой марки и дочерней Acura на рынке Северной Америки с 2025 года тоже будут обеспечивать возможность подключения к зарядным станциям с разъёмом NACS. В такой унификации нет ничего удивительного, ведь пока Honda не предложила для рынка Северной Америки собственную платформу, она будет в ближайшие годы полагаться на сотрудничество с GM, чья платформа Ultium в те же сроки перейдёт на использование стандарта NACS.

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Источник изображения: Honda Motor

Пока в планах у японского автопроизводителя предлагать в Серверной Америке два электрических кроссовера: Honda Prologue и Acura ZDX. Оба с 2025 года обеспечат совместимость с разъёмом NACS. Более того, Honda и GM также участвуют в инициативе группы автопроизводителей, которые собираются собственными силами построить на территории Северной Америки к 2030 году около 30 000 зарядных станций с разъёмами NACS, которые к сети Tesla не будут иметь никакого отношения.

#tesla #электромобили #honda #зарядные станции #acura #nacs
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