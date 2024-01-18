Составлен список наиболее выгодных для продажи с рук смартфонов

Магазин смартфонов и сайт сравнения их стоимости SellCell опубликовал статистику по итогам 2023 года. В ней рассматривается, насколько медленно или быстро выпущенные в минувшим году смартфоны теряли свою ценность.

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Смартфоны Apple всегда теряют ценность медленнее медленно по сравнению с флагманскими моделями на Android. Так произошло и в случае с аппаратами iPhone 15. За 3 месяца продаж iPhone 15 потеряли 27,9% цены. Этот результат даже на 5% лучше, чем у iPhone 14. Лучше других проявил себя iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, который потерял лишь 18,2%.

На Android в этом плане лидируют смартфоны Galaxy S23. Потеря их стоимости составила 32,8%. За первые 2 месяца продаж аппараты потеряли 43,5% и 1,5% в третьем месяце. Galaxy S22 за первые два месяца продаж потеряли 46,8% цены. Лучший результат у Galaxy S23 Plus 256 ГБ и он составляет 35,3% за 3 месяца.

Худший показатель также у смартфона Samsung. Galaxy S23 FE за 3 месяца потерял 68,4% стоимости. Google Pixel 8 за такой же промежуток времени потерял 61,2% цены. Pixel 7a лишился 52,5% стоимости.

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По сравнению с Pixel 8 лучше проявил себя аппарат OnePlus 11, который потерял 48,5% стоимости. Это не позволило ему попасть в число 15 лучших, где большинство мест занимают представители серий Galaxy S23 и iPhone 15.