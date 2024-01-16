Электромобиль Deepal G318 будет иметь длину 5 м

Китайские автопроизводители, как и производители любые других видов товаров, продолжают распространять своё присутствие в разных странах. Местный автопроизводитель Changan поделился своими наполеоновскими планами. В Европу он собрался пробраться посредством суббренда Deepal.

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Эта компания представит модель 4x4 G318 с силуэтом в стиле Land Rover Defender. Её длина будет составлять без малого 5 м, что слегка превосходит Mercedes-Benz G-Class.

Автомобиль получит два электродвигателя, по одному спереди и сзади. Будет и бензиновый двигатель объёмом 1,5 л для увеличения запаса хода. Электрические двигатели способны выдавать мощность 258 л.с. Китайский рейтинг CLTC даёт запас хода от 515 км до 1200 км, в зависимости от батареи ёмкостью 19,0 кВт*ч или 28,4 кВт*ч.

Кроме Европы, Changan собирается побороться за азиатские рынки и продать в этом году 450 тысяч автомобилей. Это будет составлять 17% от объёма продаж 2,5 млн в 2023 года.

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Ради этого был построен завод в Тайланде стоимостью $251 млн. Здесь будут выпускаться автомобили с левым и правым рулём. В 2025 году будет выпущено 100000 экземпляров, затем их количество вырастет вдвое.