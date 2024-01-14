Разработчики утверждают, что у нее есть преимущества перед традиционными зарядными станциями.

В США создана зарядная станция для электромобилей и другого электрического транспорта, функционирующая на дровах. Разработанное решение представлено в виде установки BioCharger, которая способна вырабатывать 480 кВт·ч со скоростью потребления топлива 6-8 тонн дров в час. Опционно производительность может быть увеличена до 700 кВт·ч. Таким образом, новая разработка позволяет обеспечить автономную работу электромобилей и других устройств, использующих электричество, без подключения к центральной энергосистеме. Это особенно актуально в местах с ограниченным или отсутствующим доступом к традиционному источнику электроэнергии.

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Изображение: @Air Burners

Установка BioCharger состоит из двух основных частей - котла для сжигания дров и генератора переменного тока. Котел оборудован современными системами управления, контроля температуры и кислородного режима горения, что позволяет максимизировать КПД процесса сжигания топлива и минимизировать выбросы парниковых газов. Генератор переменного тока преобразует тепловую энергию, полученную при сжигании дров в электричество.

Разработчики утверждают, что их установка BioCharger имеет множество преимуществ перед традиционными зарядными станциями. Во-первых, она полностью автономна и не требует подключения к центральной энергосистеме, таким образом, значительно сокращая затраты на строительство и обслуживание инфраструктуры. Во-вторых, использование биотоплива делает ее более экологичной по сравнению с традиционными зарядными станциями, которые работают на невозобновляемых ресурсах. В-третьих, высокий коэффициент полезного действия (КПД) процесса сжигания дров позволяет получать больше электроэнергии за один и тот же объем использованного топлива.

Однако, существуют и некоторые недостатки системы. К ним относятся достаточно высокая стоимость системы (1,7 млн долларов США) и необходимость регулярного обслуживания. Кроме того, есть опасность, что начнется несанкционированная вырубка лесов. Однако эту проблему можно решить посредством тщательного планирования и управления, например, реализуя программу восстановления леса.

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BioCharger представляет собой важный шаг на пути к созданию более устойчивых и автономных энергетических систем в тех местностях, где это особенно востребовано. Используя возобновляемые ресурсы, мы можем уменьшить нашу зависимость от не возобновляемых ископаемых видов топлива и минимизировать выбросы углекислого газа. В то же время возможность заряжать электромобили и электронные устройства в отдаленных местах без доступа к традиционным источникам электроэнергии, открывает новые возможности. Таким образом, технология BioCharger может сыграть значительную роль в формировании будущего производства и потребления энергии.