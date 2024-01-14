YouTube с новыми силами возобновляет борьбу за свою монетизацию

Недавно в сервисе YouTube было замечено замедление трансляций видео у тех пользователей, которые применяют блокировщик рекламы. Для возврата скорости требуется отключить блокировщик или же купить платную версию сервиса YouTube.

Рекламы на YouTube становилось год от года всё больше, поэтому неудивительно, что всё большее количество пользователей устанавливали блокировщики рекламы. В YouTube считают, что их использование нарушает соглашение об обслуживании пользователей. Реклама является главным источником дохода YouTube, поскольку желающих покупать подписку на платный вариант сервиса меньшинство.

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YouTube борется с блокировщиками несколькими методами. Для начала появляется всплывающее окно с сообщением о том, что блокировщики рекламы нарушают условия обслуживания YouTube. В сообщении предлагается отключить блокировщик, а до тех пор просмотр видео невозможен.

Всё чаще используется второй метод, а именно замедление работы сервиса. YouTube называет это неоптимальным просмотром. При использовании блокировщика буферизация видео происходит крайне медленно, не загружается как следует предварительный просмотр. Переход в полноэкранный режим происходит только при обновлении страницы.

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Отвечает за это прописанный в коде сайта тайм-аут, который замедляет доступ к сервису. С такой проблемой сталкивается всё большее число пользователей.