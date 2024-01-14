По данным инсайдеров, AMD готовит к запуску спецверсию игровой технологии FSR

AMD находится в стадии разработки улучшенной версии своей игровой технологии FidelityFX Super Resolution (FSR), фокусирующейся на повышении качества видео, включая стриминговое воспроизведение. По данным инсайдеров, алгоритм будет интегрирован на уровне драйвера, предоставляя возможность оптимизировать изображение при просмотре контента на YouTube и локальных видеофайлов через обновленную версию плеера VLC.

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Согласно информации, опубликованной порталом TweakTown и связанной с закрытым брифингом AMD перед CES 2024, уже доступно первое изображение, иллюстрирующее функционирование алгоритма апскейлинга. Согласно утечке, FSR обещает повышение разрешения с 720p до 1440p.

Несмотря на ограниченное качество изображения из утечки, инсайдеры отмечают "явные улучшения качества" благодаря применению алгоритма шумоподавления. Прогнозируется, что данная функция в ближайшее время будет включена в состав драйвера AMD Adrenalin. Однако на данный момент точная версия программного обеспечения и список поддерживаемых видеокарт остаются неопределенными.

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Этот новый раздел технологии напоминает DLSS от NVIDIA, представленную ранее, которая доступна только на графических адаптерах семейства GeForce RTX.