Apple может вернуть титул самой ценной компании мира с релизом Vision Pro

По ходу минувшего десятилетия Apple добилась немалых успехов, преодолев отметку стоимости в триллион долларов, затем в два триллиона, и продолжая наращивать свою ценность. При этом конкуренты уступают ей не сильно. Теперь стоимость акций Apple сократилась всего на 1%, что позволило Microsoft опередить её в этой гонке. Возможно, лидерство Microsoft окажется недолгим, поскольку в этом году Apple собралась представить ряд новых интересных продуктов.

Появление Microsoft на первом месте может быть связано с работой в сфере искусственного интеллекта совместно с Open AI. За год стоимость Microsoft значительно увеличилась благодаря ChatGPT. Apple в этой сфере деятельности почти не была замечена. Скоро она может исправить эту недоработку, поскольку говорится о её работе над большими языковыми моделями для разных сценариев применения.

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Microsoft опережает Apple не первый раз. Такое уже было в 2020 и 2021 годах во время пандемии. Дистанционная работа подняла спрос на продукцию Microsoft, тогда как проблемы с поставками комплектующих сказались на продажах устройств Apple.

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В прошлом году Apple впервые не представила ни одной новой модели планшетов iPad. В наступившем году продуктов должно быть множество, в том числе никогда прежде не выпускавшихся. Должны появиться планшеты iPad Pro с дисплеями OLED и новым чипом M3. Обновлённый дизайн должен поспособствовать росту продаж. В феврале должна быть представлена гарнитура Vision Pro 2. Именно с ней аналитики связывают надежды на возвращение Apple титула самый дорогой компании. Базовая модель этого устройства будет стоить $3499, поэтому позволить её себе смогут немногие.