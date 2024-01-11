Он устраняет 49 различных уязвимостей и недочетов.

Компания Microsoft выпустила январский пакет обновлений безопасности в рамках Patch Tuesday. Он устраняет множество недочетов в различных приложениях Microsoft, если говорить более конкретно, исправлению подлежали 49 обнаруженных уязвимостей.

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Некоторые из них (чуть более десятка) относятся к удаленному исполнению кода, в частности критические уязвимости в Windows Kerberos и Hyper-V.

Кроме того, устранена уязвимость в Microsoft Office, которая требовала отключения функции вставки файлов FBX в Word, Excel, PowerPoint и Outlook, это позволит снизить потенциальные риски заражения.

Среди прочего, компания начала распространение накопительных обновлений для Windows 10 и Windows 11. Также Microsoft подтвердила наличие проблемы неправильного перемещения ярлыков (между экранами) в случае использования устройств, имеющих в своем распоряжении больше чем один монитор, во время работы с инструментом Copilot.

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Соответствующий патч, направленный на решение данной проблемы, будет выпущен уже в ближайшем будущем, а пока Copilot продолжает быть недоступным для устройств с вертикальной панелью задач.