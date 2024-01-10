Rabbit R1 поможет работать с мобильными приложениями

На выставке электроники CES 2024 ИИ является одной из наиболее популярных тем. Устройства умного дома, смартфоны, компьютеры обещают стать умнее прежнего. Стартап Rabbit Inc делает то же самое, предлагая портативное устройство Rabbit R1.

Здесь есть сенсорный экран, кнопка для активации, колесо прокрутки, микрофон для прослушивания команд, динамики для получения ответа и камера на 360 с компьютерным зрением Rabbit Eye. Устройство оснащено чипом MediaTek Helio P35, 4 ГБ памяти, 128 ГБ хранилища, портом USB-C, Bluetooth, Wi-Fi и отсеком для SIM-карты с 4G.

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Используется операционная система Rabbit OS на основе модели Large Action Model (LAM). Устройство способно перемещаться по программам и ускорять их по сравнению с работой на смартфонах. ИИ изучает привычки пользователей при работе с определёнными программами и быстро повторяет их.

К примеру, можно связать с устройством приложение Spotify. Голосовой запрос позволит воспроизводить музыку, рассказать об авторе текстов, музыки, исполнителях этой песни и другую информацию. Это напоминает взаимодействие с ChatGPT, только быстрее.

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Rabbit R1 доступен для заказов в США по цене $199. В момент релиза устройства будет обучено работе с несколькими приложениями. Далее планируется дать пользователям возможность обучать свои устройства выполнению определённых задач в определённых приложениях и процессах.