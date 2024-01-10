Он предложит пользователям целый набор новых возможностей.

Microsoft стремится внедрить новые возможности на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в максимально возможное количество своих приложений и сервисов. Похоже, «Блокнот» на очереди — одно из старейших приложений тоже подвергнется влиянию ИИ, сообщает Neowin.

Источник изображения: @PhantomOfEarth, X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)

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Блогер @PhantomOfEarth опубликовал в X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) снимок интерфейса тестовой версии приложения с новыми возможностями, которые были добавлены в раздел «Соавтор» (Cowriter): ИИ можно попросить переписать, сократить или дополнить содержимое документа, а также изменить стиль изложения.

На данный момент в приложении реализован только интерфейс, но, скорее всего, для тестирования участниками программы Windows Insider «Соавтор» будет интегрирован в «Блокнот» уже в ближайшее время. Ещё неизвестно, как воспримут нововведения пользователи, которые любят блокнот за его простоту и минималистичный интерфейс.

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В числе недавних ИИ нововведений для приложений Windows 11 инструменты Cocreator для создания изображений по текстовому описанию в Paint, они стали доступны для пользователей в ноябре 2023 года.