Социальная сеть Threads получила очередное обновление возможностей

В социальной сети Threads продолжается расширение функциональных возможностей. Последнее обновление принесло возможность просматривать результаты поиска в обратном хронологическом порядке. Это означает, что наверху показываются более современные публикации, а внизу более старые.

Не так давно возглавляющий Instagram Адам Моссери говорил, что в этом приложении сортировки результатов поиска по хронологии не будет. По его словам, это может стать причиной увеличения числа спама. Также он сказал о том, что платформу могут обвинить в цензуре.

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С тех пор прошло не более месяца и сортировка в обратном порядке была добавлена в Threads. Так можно просматривать публикации и сообщения в тегах. Сами теги появились на платформе не так давно и напоминают хэштеги в Instagram и Twitter, только без символа решётки. На одну публикацию можно устанавливать не больше одного тега.

Для получения доступа к сортировке в хронологическом порядке нужно обновить приложение. При поиске по ключевому слову или просмотру сообщений в тегах в верхней части экрана будет отображаться кнопка с тремя точками. После её нажатия показываются команды сортировки «Самые популярные» и «Последние».

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Пока эта функциональность есть только в приложении на iOS, но не на Android.