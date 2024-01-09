HP Omen Transcend позволяет выбрать между процессорами Intel и AMD

В настоящее время на рынке ноутбуков предлагается выбор между процессорами Intel Raptor Lake Refresh и её же Core Ultra Meteor Lake с ИИ. Компания HP на выставке CES 2024 представила два ноутбука Omen Transcend на этих процессорах.

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Был показан 14-дюймовый игровой Omen Transcend 14 на Core Ultra 7 155H или Core Ultra 9 185H. Другим вариантом является Omen Transcend 16 на чипах Raptor Lake Refresh: Core i7-14700HX или Core i9-14900HX.

Omen Transcend 14 позиционируется как устройство для игр в любом месте. Продолжительность работы здесь достигает 11 часов, что неплохо по меркам игровых ноутбуков. Этому способствует функциональность приложения Omen Gaming Hub, в котором можно отключать дискретную видеокарту и использовать встроенную. Также можно перейти в эко-режим для увеличения продолжительности работы.

На выбор предлагаются варианты с видеокартами RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070. Доступно 16 ГБ или 32 ГБ памяти LPDDR5x-7467, SSD PCIe Gen 4 NVMe 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Omen Gaming Hub умеет автоматически менять частоту обновления экрана при работе без розетки, что может увеличить автономность на 7%.

Порт USB-C мощностью 140 Вт позволяет зарядить устройство на 50% всего за 3 минуты. Толщина корпуса составляет 18 мм, весит устройство 1,64 кг.

Экран этого ноутбука подходит для создания контента. Это дисплей OLED с разрешением 2880 х 1800, частота варьируется от 48 до 120 Гц. Среди разъёмов для подключения представлены порт Thunderbolt 4, USB-C 10 Гбит/с с возможностью сна и зарядки, два USB-A с зарядкой на одном из них. Есть и HDMI 2.1. Стоимость начинается от $1500.

Omen Transcend 16 имеет такие же конфигурации памяти и накопителя, но память здесь более медленная DDR-5 5600. Разрешение экрана 2560 х 1600, частота до 240 Гц. Также можно выбрать версии экрана IPS 2560 х 1600 (240 Гц) или 1920 х 1200 (165 Гц). Есть два Thunderbolt 4 и два USB-A 5 Гбит/с, а также Wi-Fi 7 и Wi-Fi 6e.

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Толщина этого ноутбука составляет 1,98 см и вес 2,1 кг. Доступны чёрный и белый цветовые варианты. Стоит он от $1900.