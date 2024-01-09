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Тесты процессора Huawei Kirin 9006C показывают его медлительность
Ноутбуки на основе Kirin 9006C могут разочаровать своей скоростью

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Недавно компания Huawei представила процессор Kirin 9006C для линеек своих ноутбуков Qingyun L540 и Qingyun L420. Как прежде было с моделями Kirin 9000S и Kirin 9000SL, одноядерная и многоядерная скорость работы разочаровала на фоне предложения конкурентов. Возможно, таким образом сказываются ограничения американских санкций.

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Было проверено несколько ноутбуков на Kirin 9006C в одноядерных и многоядерных тестах в бенчмарке Geekbench 6. Qingyun L420 набрал 1229 и 3577 баллов, что является разочаровывающим результатом. Если большинство таких ноутбуков работают на системах Windows 10 и 11, здесь установлено нечто под названием UnionTech OS Desktop 20 Pro.

Данная система может быть легче по сравнению с Windows, благодаря чему способна обходиться более слабым процессором. Если Huawei сможет продолжить выпускать устройства на Windows, ей потребуется чип помощнее. Пока же её предложение уступает Snapdragon 8cx Gen, который в свою очередь в этих тестах отстаёт от Apple M2.

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На днях стало известно, что данный чип производится компанией TSMC на техпроцессе 5 нм. Пластины для них выпускались ещё в 2020 году. Несмотря на санкции, Huawei сохраняет доступ к достаточно современным техпроцессам.

#процессоры #huawei
Источник: wccftech.com
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