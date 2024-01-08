Ноутбуки Acer Swift выходят на процессорах Intel Core Ultra

Компания Acer анонсировала ряд новых ноутбуков на процессорах последнего поколения Intel Core Ultra, включая модель Acer Swift X 14. Это мощный мобильный компьютер с видеокартой Nvidia RTX 4070 и панелью OLED с частотой 120 Гц.

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Размер панели составляет 14,5 дюйма, что делает ноутбук довольно компактным. Разрешение экрана OLED составляет 2880 х 1880, а у версии IPS оно равно 2560 х 1600. На выбор предлагаются процессоры Intel Core Ultra 7 или Core Ultra 5 серий H.

Объём оперативной памяти достигает 32 ГБ, хранилища 1 ТБ. Помимо названной выше видеокарты, можно выбрать RTX 4060, 4050 и 3050.

Данный ноутбук в розничной продаже в США будет стоить от $1399.

Есть и более доступные по цене предложения. Ими стали модели Acer Swift Go 14 и Swift Go 16 с экранами OLED 14 и 16 дюймов. Здесь применяются процессоры серий Core Ultra серии H или U, объём памяти также достигает 32 ГБ, хранилища до 2 ТБ. Минимальная цена составляет $749, в том числе за счёт использования более дешёвых графических процессоров Intel Arc.

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У всех трёх ноутбуков на клавиатуре есть специальная клавиша Copilot. Swift X поступит в продажу в феврале, а Swift Go 14 и 16 в феврале и марте соответственно.