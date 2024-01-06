Подготовка к выпуску нового монитора OLED ROG Swift PG34WCDM в первом квартале объявлена на официальном сайте бренда

Подготовка к выпуску нового монитора ASUS ROG Swift PG34WCDM объявлена на официальном сайте бренда.

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ROG Swift OLED PG34WCDM - 34-дюймовый ультраширокоформатный (3440 x 1440) игровой OLED-монитор с 800-кратным изгибом, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GTG) и специальным радиатором для снижения рабочей температуры и уменьшения риска появления "призраков".

Монитор PG34WCDM с максимальной яркостью 1300 нит соответствует стандарту DisplayHDR™ True Black 400 и поддерживает G-SYNC для сверхплавного, без разрывов и задержек изображения. Встроенный Smart KVM позволяет пользователям управлять двумя устройствами с помощью одной клавиатуры и одной мыши.

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Подключение по USB 3.2 обеспечивает быструю передачу файлов между двумя источниками. PG34WCDM предлагает широкий спектр возможностей подключения: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C с распределением питания. Эта модель ожидается в продаже в 1 квартале 2024 года.