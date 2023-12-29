Китайский производитель Minisforum раскрыл новые подробности о новом мини-ПК EM780m.

Китайский производитель мини-ПК Minisforum раскрыл новые подробности о грядущем преемнике EM680, получившем название EM780m, который будет работать на базе мобильного процессора AMD Ryzen 7 7840U Phoenix. Minisforum не уточнил дату выхода, но подтвердил, что новый мини-ПК появится в самое ближайшее время, в том числе на международном рынке.

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Ryzen 7 7840U - это новейший мобильный процессор AMD, оснащенный восемью ядрами CPU Zen 4, iGPU Radeon 780M с архитектурой GPU RDNA 3, 16 МБ кэша L3 и максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Новый чип обеспечит EM780 скачок производительности по сравнению с предшествующей моделью, которая поставляется с более старым Ryzen 7 6800U.

Более новый процессор - это единственное обновление, которое получит EM780. Все остальные спецификации, похоже, будут такими же, как у EM680. В результате новая модель должна выглядеть практически так же, как и ее предшественница, с тем же корпусом, системой хранения и вводом/выводом. При этом EM680 уже имеет хорошо продуманную конфигурацию шасси, которая должна быть вполне адекватной для новой модели EM780.

Разъемы EM680 включают 3 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 порта USB 4 Type-C (с функцией DisplayPort alt), слот расширения TF, HDMI 2.1, аудиовход и порт блокировки. Беспроводные соединения включают поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. EM680 также оснащен слотом M.2 2230 PCIe Gen 4 NVMe SSD, способным вместить накопители объемом до 2 ТБ, и 16 или 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц.

Размер корпуса составляют всего 3,15 дюйма в длину и ширину и 1,57 дюйма в высоту. Сверху установлен активный вентилятор охлаждения, который получает воздух из вентиляционной панели в верхней части и выводит его по бокам и снизу корпуса.

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Переход с Zen 3 на Zen 4 и с графики RDNA2 на RDNA3 должен обеспечить большой прирост производительности этого устройства, позволяя системе запускать более мощные игры и приложения. Больше характеристик мы узнаем позднее, когда Minisforum объявит о начале продаж своего нового мини-ПК EM780.