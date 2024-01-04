Цена на второе поколение Nintendo Switch может немного увеличиться

Японский производитель Nintendo официально не заявлял о намерении выпустить второе поколение портативной игровой консоли Switch. Неофициально же говорится о её появлении в этом году. Очередной слух пришёл от директора консалтинговой компании Kantan Games.

По его мнению, консоль будет стоить $400, что на $100 дороже по сравнению с моделью первого поколения в момент начала её продаж. Он ожидает незначительные изменения у консоли вместо революционных.

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Не исключено, что вслед за Sony и Microsoft Nintendo также начнёт продавать игры по цене $70. Также было сказано, что могла существовать версия консоли Pro и комплект для разработчиков. В итоге этот вариант консоли выпущен не был.

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В любом случае новая модель останется столь же портативной, как и прежняя. В прошлом году издание Eurogamer сообщало, что Nintendo приглашала разработчиков посмотреть демонстрацию системы следующего поколения. Было сказано, что японская компания постарается выпустить консоль как можно раньше.