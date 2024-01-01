Это может привести к изменению правил игры для мобильных игр и созданию альтернативы популярному порталу Sony PlayStation Portal

Microsoft, похоже пытается войти в мир съемных контроллеров, так как недавний патент указывает на то, что компания разрабатывает дизайн, аналогичный Joy-Con, для своих контроллеров Xbox. Это может привести к изменениям в правилах игры для мобильных игр и, потенциально, предложить альтернативу популярному порталу PlayStation от Sony.

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Патент представляет собой контроллер, состоящий из двух частей, с уникальной особенностью - механизмом саморегулирующегося захвата, который приспосабливается к различным устройствам разной толщины. Это универсальное решение открывает возможности не только для смартфонов и планшетов, но также может обеспечить плавную интеграцию с раздвижными смартфонами.

Хотя патент ориентирован на дизайн, легко представить технологию, лежащую в его основе. Соединение по Bluetooth кажется наиболее вероятным вариантом, что делает контроллеры по-настоящему кросс-платформенными. Это соответствует стремлению Microsoft к облачным играм, где практически любое устройство может стать портативным игровым центром.

Но данное устройство не будет прямым ответом на PlayStation Portal. Хотя в патенте описаны конфигурации, напоминающие Portal, видение Microsoft кажется более широким. Здесь речь идет больше о расширении сферы использования технологии облачных игр и о предложении игрокам знакомого и удобного управления контроллером, независимо от выбора устройства.

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Однако не стоит слишком много надеяться на появление этого контроллера. Каждый год Microsoft регистрирует более 1500 патентов, и хотя их исследования и разработки активны, не все концепции превращаются в реальные продукты. Упомянутый в патенте дизайн, вдохновленный Joy-Con, может остаться только запатентованным и возможно не появится на рынке в ближайшее время.