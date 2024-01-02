AMD готовит новые видеокарты для ноутбуков

Ограниченные серии мобильных видеокарт Radeon RX 7000M и RX 7000S на архитектуре AMD RDNA 3 сейчас включают в свой состав пять моделей на чипах Navi 31 и Navi 33. В линейку RX 7000M входят модель RX 7900M для энтузиастов на GPU Navi 31 и RX 7600M на Navi 33.

Чтобы заполнить пробел, будут представлены RX 7800M и RX 7700M на чипах Navi 32, внутри компании называемые Cuarzo Verde. Эти видеокарты будут припаяны к системной плате игровых ноутбуков, а пока AMD распространяет среди производителей референсные платы MXM.

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Navi 32 имеет примерно тот же размер, что и Navi 31. Здесь применяются GCD 5 нм с 60 вычислительными блоками против 96 в GCD Navi 31. Также здесь есть четыре MCD 6 нм с 64 МБ Infinity Cache и шиной памяти GDDR6 256 бит. AMD имеет возможность выпускать RX 7900S для ультрапортативных игровых ноутбуков. Некоторые из них могут быть представлены уже в первом квартале, а также ожидаются новые видеокарты для настольных ПК.