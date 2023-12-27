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Представлены технические характеристики Redmi Note 13, Note 13 Pro
Серия получит 3 года обновлений ОС по всему миру.

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В сеть просочились технические характеристики Redmi Note 13 4G и Redmi Note 13 Pro 4G. Утечка произошла за несколько дней до запланированной китайским производителем смартфонов даты запуска серии Redmi Note 13 5G в Индии 4 января. В предстоящую линейку войдут базовые  модели Redmi Note 13 5G ,  Note 13 Pro 5G и  Note 13 Pro+ 5G. Телефоны поставляются в Китае с MIUI 14 на базе Android 13, и теперь информатор раскрыл подробную информацию о программной поддержке этих телефонов.

Типстер Судханшу Амбхоре (@Sudhanshu1414) поделился подробным списком характеристик Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro в сообщении на  X (ранее Twitter). Ожидается, что телефоны скоро появятся во всем мире, хотя компания еще не анонсировала эти модели LTE. В утечке также были показаны дизайн-рендеры моделей 4G. Блоки задней камеры расположены отдельными блоками рядом со светодиодным блоком в верхнем левом углу задней панели без отдельного модуля камеры. Базовая модель представлена в черном, синем и зеленом цветах, а модель Pro 4G — в черном, сером и фиолетовом оттенках.

Амбхор также  заявил в сообщении на X, что модели Redmi Note 13 5G, как ожидается, получат три года крупных обновлений Android, то есть до Android 16, во всем мире. Также сообщается, что телефоны поддерживают четырехлетние обновления безопасности. Он отметил, что эти модели вряд ли получат обновление Xiaomi HyperOS «в ближайшее время».

Ожидается, что базовая модель Note 13 4G будет оснащена 8-битной AMOLED-панелью размером 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, контрастностью 50 00 000:1, пиковой яркостью 1 200 нит и сенсорной выборкой 240 Гц. скоростью и соотношением сторон 20:9, а также защитой Corning Gorilla Glass 3. Скорее всего, телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 685 в сочетании с графическим процессором Adreno 610, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Подобно варианту 5G, по слухам, модель 4G также может загружать MIUI 14 на базе Android 13 «из коробки».

Что касается оптики, ожидается, что телефон будет оснащен 1/1,67-дюймовым основным сенсором на 108 мегапикселей, 8-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макросъемкой на задней панели. Сообщается, что фронтальная камера будет оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Предполагается, что Redmi установит в модель Note 13 4G батарею емкостью 5000 мАч и, как ожидается, будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C.

Говорят, что в целях безопасности Redmi Note 13 4G оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и функцией разблокировки лица с поддержкой искусственного интеллекта. Утечка характеристик предполагает, что телефон получит стереодинамик со звуком Dolby Atmos и аудиоразъем 3,5 мм. Ожидается, что телефон с поддержкой двух нано-SIM-карт получит Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, IR Blaster, GPS и ГЛОНАСС. Ожидается также, что он будет иметь степень защиты IP54 по защите от пыли и брызг. Сообщается, что модель весит 188,5 г и имеет размеры 162,24 x 75,55 x 7,97 мм.

С другой стороны, Redmi Note 13 Pro 4G, как ожидается, будет иметь экран того же размера, что и базовая модель LTE, но, получит защиту Corning Gorilla Glass 5. Эта модель, скорее всего, будет оснащена процессором MediaTek Helio G99 Ultra SoC в паре с графическим процессором Mali G57, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. 

Модель Pro будет оснащена 1/1,4-дюймовым основным сенсором с разрешением 200 мегапикселей и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Сообщается, что телефон будет иметь те же характеристики камеры, что и базовая модель, включая переднюю камеру, операционную систему и аккумулятор. Телефон будет иметь аналогичный рейтинг IP, звук, безопасность и сетевое подключение. Однако сообщается, что Redmi Note 13 Pro 4G поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 67 Вт. Модель будет весить 187 г и иметь размеры 161,1 x 74,95 x 7,98 мм, согласно подробностям, предоставленным информатором.

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#redmi note 13 #технические характеристики #note 13 pro
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