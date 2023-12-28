На следующий год запланировано появление Project Juniper

Внеся в уходящем году немалые изменения в Model 3, компания Tesla в наступающем году собирается проделать то же самое с Model Y с кодовым именем Project Juniper. Этот электрический кроссовер пользуется немалым спросом, особенно в Китае.

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Неназванный источник в интервью Bloomberg рассказал, что Tesla Model Y ожидают изменения как внутри, так и снаружи. При этом цена в Китае останется неизменной.

На эту модель в Китае приходится 75% продаж автомобилей Tesla. Обновление призвано как минимум удержать эту планку среди растущего количества конкурентов, включая местных производителей BYD, Zeekr и Chery.

Производство новой модели должно стартовать в середине будущего года. Во время новогодних праздников предприятие Tesla Giga Shanghai остановит производство для проведения модернизации.

Возможно, изменения будут такие же, какие были внесены в Model 3. Здесь изменения затронули элементы освещения и кузов, был повышен запас хода.

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Пока остаётся без ответа вопрос о том, когда состоится глобальный релиз Project Juniper.