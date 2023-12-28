Со второй половины следующего года.

Ресурс China Times добрался до платной части сайта DigiTimes, поведав широкому круг читателей о намерениях Tesla воспользоваться услугами TSMC для производства следующего поколения фирменных чипов FSD для систем автопилота. Во второй половине следующего года, как ожидается, TSMC наладит для Tesla выпуск чипов FSD для бортовых систем пятого поколения по техпроцессу N3P, который будет отличаться от уже используемых тайваньской компанией в сторону более удачного соотношения быстродействия транзисторов и энергопотребления.

реклама

Источник изображения: Tesla

Напомним, что в первом поколении бортовые системы Tesla полагались на решения Mobileye, но после первого громкого инцидента с фатальным ДТП, в котором подозревалась вина автоматики, отношения между партнёрами разладились, и компания Илона Маска (Elon Musk) предпочла переключиться на компоненты NVIDIA. Попутно разрабатывался собственный нейронный процессор, который по 14-нм технологии позже начала выпускать компания Samsung, именно он лёг в основу аппаратного комплекса Tesla третьего поколения. В четвёртом усовершенствованный процессор FSD собственной разработки переехал на конвейер TSMC и 5-нм технологию.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если слухи верны, то в следующем году выпуск процессоров Tesla FSD для бортовых систем пятого поколения освоит компания TSMC, и будет использовать для этого новейшую версию 3-нм техпроцесса.