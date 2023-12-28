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Представлена серия смартфонов iQOO Neo9 на чипах Dimensity 9300
iQOO Neo9 получили экраны 144 Гц и 1 ТБ хранилища

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Бренд iQOO продолжает выпускать интересные смартфоны, на этот раз представив модели Neo9 Pro и Neo9. Это аппараты с приличными характеристиками для желающих получить современные мобильные устройства с достаточно свежим обликом.

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Neo9 Pro получил MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом до 1 ТБ. Ещё здесь есть необходимый в играх чип Q1. Разработчик постарался обеспечить достойное охлаждение, чтобы выжать максимум из возможностей процессора.

Аппарат обладает экраном LTPO AMOLED размером 6,78 дюйма с яркостью до 1400 нит. Также здесь есть поддержка HDR10+ и возможность взаимодействовать с интерфейсом даже мокрыми руками. Спереди находится камера 16 Мп и сканер отпечатков внутри экрана.

Основная камера обладает разрешением 50 Мп, как и вспомогательная сверхширокоугольная. Производитель обещает антенну с улучшенным приёмом сигнала. Ёмкость батареи составляет 5160 мАч при мощности зарядки 120 Вт.

Neo9 получил процессор Snapdragon 8 Gen 2 и сверхширокоугольную камеру 8 Мп. Изменились также варианты памяти, но остальные характеристики такие же, как у модели Pro.

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Аппараты выпускаются в синем, чёрном, красном и белом цветовых вариантах. В Китае уже принимают предварительные заказы, продажи начнутся 30 декабря. Пока неизвестно о намерениях выпускать эти устройства в других странах.

#смартфоны #iqoo
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