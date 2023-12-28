Часы iQOO WATCH отличаются элегантным дизайном, 3D-зеркалом из изогнутого стекла, легким корпусом весом 36 г и футуристическим циферблатом AIGC.

Компания iQOO вызвала много эмоций на долгожданной конференции по запуску своего продукта. Они не только представили ожидаемые смартфоны iQOO Neo9 и Neo9 Pro, но также анонсировали свои умные часы iQOO WATCH. Эти часы впечатляют своим элегантным дизайном, 3D-зеркалом изготовленным из искривленного стекла, светлым корпусом весом всего 36 грамм и уникальным циферблатом AIGC. Работая на инновационной операционной системе BlueOS, эти умные часы предлагают полный спектр возможностей, включая поддержку eSIM для удобства пользователей. iQOO WATCH доступны в трех различных моделях: кожаная с eSIM за 1399 юаней (примерно 18 000 рублей), из мягкой резины с eSIM за 1299 юаней (примерно 16 500 рублей) и из мягкой резины с Bluetooth за 1099 юаней (примерно 14 000 рублей). Чтобы придать привлекательности этим предложениям, на первоначальные продажи всех трех версий предоставляется скидка в 50 юаней (примерно 650 рублей).

реклама

В области здоровья и фитнеса iQOO WATCH обладают множеством функций для мониторинга состояния здоровья и физической активности. Пользователи могут отслеживать уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, качество сна и другие показатели. Благодаря интерфейсу с более чем 100 спортивными режимами, часы позволяют настраивать персональные планы тренировок и создавать подробные отчеты о физической подготовке. Кроме того, iQOO WATCH сочетают искусственный интеллект с голосовыми командами, что дает пользователям возможность создавать уникальные циферблаты часов и использовать услуги виртуального бегового тренера. Наличие магазина приложений, независимых коммуникационных функций, таких как WeChat Watch Edition, поддержка оплаты через часы и интеллектуальные напоминания еще больше расширяют функциональность iQOO WATCH. А что касается времени работы, эти часы впечатляют: до 7 дней автономной работы в режиме eSIM и 16 дней в режиме Bluetooth. Технические характеристики включают надежную батарею ёмкостью 505 мА*ч, яркий 1,43-дюймовый дисплей с разрешением 466×466 пикселей, Bluetooth 5.2, NFC и много других возможностей. Благодаря множеству функций и конкурентоспособным ценам iQOO стремится занять свою нишу на растущем рынке умных часов, предлагая пользователям привлекательное сочетание технологий и возможностей для здорового образа жизни.